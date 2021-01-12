فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الكويت والقادسية في نهائي كأس ولي العهد الكويتي “سيسوكو يُنهي الملحمة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “الكويت والقادسية” في نهائي كأس ولي العهد الكويتي ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021، والمنتهية بفوز الكويت 2-1 فى الوقت الاضافي الثاني، بعد ان انتهي الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1.

تقدم فريق القادسية فى الدقيقة 10 عن طريق اللاعب “عدي الصيفي”، ثم تدارك العميد هدف التعادل فى الشوط الثاني بالدقيقة 64، لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1.

ثم تم اللجوء الى الاوقات الاضافية، استمر التعادل فى الشوط الاضافي الاول، وفى الشوط الاضافي فى الدقيقة 120 سجل “سيسوكو” هدف التتويج للكويت.

بهذا الفوز تُوج الكويت بطلاً لكأس سمو ولي العهد للمرة التاسعة فى تاريخه، بالتساوي مع القادسية صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة.

نقل البث المباشر لمباراة “الكويت والقادسية” على قناة الكأس القطرية 5، بصوت المعلق الرياضي القطري “منتصر الازهري”، كما نقل على قناة الكويت الرياضية، بصوت المعلق الكويتي “بدر شداد”.

واقيمت مواجهة الكويت والقادسية على استاد جابر الاحمد الدولي، وانطلق اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

احتضن ملعب جابر الاحمد الدولي النهائي العاشر الذي يجمع بين الكويت والقادسية في كأس ولي العهد الكويتي، حيث سبق أن فاز الزعيم الملكي في 6 مناسبات، مقابل ثلاث للعميد.

ويحمل نادي “القادسية” الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس ولي العهد الكويتي بتسعة ألقاب، وبفارق لقب وحيد فقط عن منافسه اليوم نادي “الكويت” الذي حصد اللقب 8 مرات، آخرها الموسم الماضي عندما فاز في المباراة النهائية على حساب “العربي” بركلات الترجيح.

وبدأ حامل اللقب نادي “الكويت” حملة الدفاع عن لقبه من دور ربع النهائي بعدما تم إعفاءه من خوض الدور الأول، حيث تغلب على فريق “الساحل” بهدفين نظيفين، قبل ان يتأهل إلى المباراة النهائية على حساب نادي “مغامرة برقان” إثر فوزه عليه بنتيجة (2-0).

في المقابل، تخطى القادسية فريق “الصليبخات” بخماسية نظيفة في الدور الأول، وواصل مشواره بالفوز على “العربي” في ربع النهائي بهدف دون رد، وانتصر في نصف النهائي على “التضامن” بهدفين نظيفين.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم القادسية “عدي الصيفي”

هدف التعادل للكويت “احمد العكايشي” 1-1

هدف الكويت الثاني “سيسوكو” 2-1

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