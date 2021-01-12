بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والدحيل في الدوري القطري (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “السد والدحيل” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري القطري.

ينقل البث المباشر لمباراة “السد والدحيل” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.

وتقام مواجهة السد والدحيل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وتنطلق في تمام الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش، 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية.

يسير نادي السد في سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري القطري هذا الموسم، حيث لم يتذوق طعم الخسارة بعد مرور 13 جولة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في لقاء وحيد وكان أمام نادي “قطر” في الجولة العاشرة.

وسحق نادي السد نظيره “السيلية” بثمانية أهداف دون رد في الجولة الماضية، ويدخل مواجهة اليوم وعينه على تحقيق الفوز 13 للإبتعاد بالصدارة التي يحتلها برصيد 35 نقطة.

ويتمتع نادي السد بقوة هجومية فتاكة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الاسباني “تشافي هيرنانديز“، إذ سجل 50 هدف بعد مرور 13 جولة، وأصبح على بعد هدف واحد فقط لمعادلة أهدافه التي سجلها في الدوري القطري الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يدخل نادي الدحيل المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، لإيقاف قطار انتصارات السد وتقليص الفارق إلى 5 نقاط قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

ويتواجد الدحيل في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، من 13 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر في 4، وسجل لاعبوه 34 هدف كثاني أقوى هجوم بعد السد، واستقبلت شباكه 17 هدف.

السد 3-1 الدحيل

الدوري القطري (الجولة 14)

ستاد جاسم بن حمد

انتهت

تشكيلة السد / برشم – البياتي – وو يونغ جونغ – عبدالكريم حسن – رو رو _ غويليرم – هاشم عبد اللطيف – كازورلا – حسن الهيدوس – نام هي نام – بغداد بونجاح.

تشكيلة الدحيل / حسن موسي – سلطان البريك – احمد ياسر – المهدي بن عطية – إسماعيل محمد – دودو – لويز – على كريمي – جونيور – المعز على – مايكل أولونغا.

ملخص المباراة

سجل بغداد بونجاح، لاعب فريق السد، ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لقب تأخره بهدف أمام ضيفه الدحيل إلى فوز 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة عشر من دوري نجوم قطر.

وتقدم الدحيل بهدف سجله المعز علي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وتعادل السد عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل بونجاح الهدف الثاني له وللسد في الدقيقة 50 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث له (هاتريك) وللسد في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز حافظ السد على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم حيث رفع رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، محققا انتصاره الثاني عشر مقابل تعادلين.

في المقابل توقف رصيد الدحيل عند 27 نقطة في المركز الثاني، متلقيا هزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات.

ولم تشهد بداية المباراة أي فترة لجس النبض حيث بادر السد بشن هجمة سريعة بعد ثوان من انطلاق المباراة عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها محمد وعد بتسديدة ولكن صلاح زكريا حارس الدحيل حولها بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ورد الدحيل في الدقيقة الرابعة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للدحيل عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي السد لينطلق بها المعز علي داخل منطقة الجزاء ليضطر عبد الكرم حسن مدافع السد لعرقلة علي داخل منطقة الجزاء ليطلق الحكم صافرته محتسبا ركلة جزاء.

وسدد المعز علي ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الأول للدحيل في الدقيقة السادسة.

وكاد علي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة عندما مرر مياكاييل أولونجا كرة عرضية من الجانب الأيسر لتصل إلى المعز علي عند حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

بعد تلك الهجمة فرض السد سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع الدحيل لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة العاشرة سدد حسن الهيدوس، لاعب السد، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى لكن صلاح زكريا تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 14 سجل السد هدف التعادل عندما توغل بغداد بونجاح بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية قوية لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف أصبح اللعب سجالا بين الفريقين بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 23 والتي كادت أن تشهد تسجيل الدحيل للهدف الثاني عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها ايدميلسون جونيور بتسديدة أرضية قوية لكن مشعل برشم حارس السد تألق وتصدى للكرة لتخرج لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

بعد تلك الهجمة بدأ الدحيل شن هجمات خطيرة على مرمى السد بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ففي الدقيقة 24 أهدر أولونجا، لاعب الدخيل فرصة تسجيل الهدف الثاني عندما لعب إيدواردو رودريجيز كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى من داخل منطقة جزاء السد قابلها أولونجا بتسديدة لكنها وصلت سهلة للحارس برشم.

وأنقذ برشم، فريقه، السد من هدف ثاني في الدقيقة 26 عندما سدد إيدواردو رودريجيز كرة أرضية قوية حولها برشم بصعوبة لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ورد السد في الدقيقة 33 عندما تهيأت الكرة أمام سانتي كازورلا على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة التالية استلم محمد وعد، لاعب السد كرة بينية داخل منطقة جزاء الدحيل وسدد كرة قوية لكن صلاح زكريا حارس الدحيل حولها إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وكاد حسن الهيدوس أن يسجل الهدف الثاني للسد في الدقيقة 41 عندما سدد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الدحيل من الناحية اليسرى ولكن صلاح زكريا حولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1/1 بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف السد من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 50 حيث سجل بغداد بونجاح الهدف الثاني له وللسد عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الدحيل لتحدث حالة من الارتباك قبل أن يلعبها نام تاي هي من بين قدمي الحارس لتصل إلى بونجاح الذي سددها لتصطدم بأحمد ياسر مدافع الدحيل على خط المرمى ليسددها بونجاح مرة أخرى إلى داخل المرمى.

بعد الهدف فرض الدحيل سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع السد لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 53 كاد الدحيل أن يسجل هدف التعادل عندما لعبت كرة عرضية ليخرج مشعل برشم من مرماه ولكنه فشل في الوصول للكرة لتصل إلى إدواردو رودريجيز الذي سددها لكن برشم تألق وتصدى لها لتخرج لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وكاد الدحيل أن يعادل النتيجة في الدقيقة 61 عندما استلم أولونجا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 63 دخل المعز علي منطقة جزاء السد من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها برشم ببراعة.

وكاد السد أن يسجل الهدف الثالث للسد في الدقيقة 67 عندما لعبت ركلة حرة داخل منطقة جزاء الدحيل ارتقى إليها عبد الكريم حسن وقابلها بضربة رأس لكنها علت العارضة.

وأهدر السد فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 عندما أخطأ صلاح زكريا في تمرير ليقطعها بونجاح الذي مررها إلى حسن الهيدوس داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها بعيدا عن المرمى الخالي من حارسه.

بعد تلك الهجمة كثف الدحيل من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الثاني ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي السد، الذي اعتمد أيضا على شن الهدمات المرتدة.

وفي الدقيقة 87 سجل بونجاح الهدف الثالث له وللسد عندما انطلق بغداد بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة جزاء الدحيل قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز السد على الدحيل 3-1.

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