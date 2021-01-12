فيديو يوتيوب | شاهد اهداف السد والدحيل في الدوري القطري “بونجاح يقلب الطاولة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “السد والدحيل” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري القطري.

سجل بغداد بونجاح، لاعب فريق السد، ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لقب تأخره بهدف أمام ضيفه الدحيل إلى فوز 3-1.

وتقدم الدحيل بهدف سجله المعز علي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وتعادل السد عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل بونجاح الهدف الثاني له وللسد في الدقيقة 50 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث له (هاتريك) وللسد في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز حافظ السد على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم حيث رفع رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، محققا انتصاره الثاني عشر مقابل تعادلين.

في المقابل توقف رصيد الدحيل عند 27 نقطة في المركز الثاني، متلقيا هزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات.

نقل البث المباشر لمباراة “السد والدحيل” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.

واقيمت مواجهة السد والدحيل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وانطلق اللقاء في تمام الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش، 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية.

يسير نادي السد في سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري القطري هذا الموسم، حيث لم يتذوق طعم الخسارة بعد مرور 13 جولة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في لقاء وحيد وكان أمام نادي “قطر” في الجولة العاشرة.

وسحق نادي السد نظيره “السيلية” بثمانية أهداف دون رد في الجولة الماضية، ودخل مواجهة اليوم وعينه على تحقيق الفوز 13 للإبتعاد بالصدارة التي يحتلها برصيد 35 نقطة.

ويتمتع نادي السد بقوة هجومية فتاكة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الاسباني “تشافي هيرنانديز“، إذ سجل 50 هدف بعد مرور 13 جولة، وأصبح على بعد هدف واحد فقط لمعادلة أهدافه التي سجلها في الدوري القطري الموسم الماضي.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم الدحيل من ضربة جزاء “المعز على”

هدف تعادل السد “بونجاح” 1-1

هدف السد الثاني “بونجاح” 2-1

هدف السد الثالث هاتريك “بونجاح” 3-1

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