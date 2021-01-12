ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري We “عبد الغني بريء..وصواريخ إمام عاشور مستمرة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الزمالك والمصري البورسعيدي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والمنتهية بفوز صعب للفارس الأبيض بهدف دون رد سُجل في بداية الشوط الثاني من اللقاء.

وواصل نادي الزمالك حصد النقاط الهامة في مشواره نحو منافسة الأهلي على لقب هذا الموسم، فبعد أن هزم “طلائع الجيش” ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري بثلاثة أهداف دون رد، عاد اليوم ليهزم المصري البورسعيدي بهدف نظيف بعد أداء تكتيكي مميز ليرفع رصيده لـ 16 نقطة في الصدارة المؤقتة لحين انتهاء مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، مع أفضلية من جانب المصري البورسعيدي في الاستحواذ وتدوير الكرة دون خطورة واضحة على مرمى محمد أبو جبل.

وطالب المصري باحتساب ركلة جزاء بحجة لمس المدافع محمد عبد الغني لكرة عرضية باليد داخل صندوق العمليات، غير أن الحكم اعتبرها غير مقصودة، مشيرًا باستمرار اللعب حتى بعد مراجعته لتقنية الفيديو المساعد “فار”.

وأثبتت الإعادة التلفزيونية عدم تورط محمد عبد الغني في ركلة جزاء، حيث لمس الكرة أولاً بجسده لتغير اتجاهها وتلمس يده دون عدم أثناء سقوطه، وينص القانون على وجوب لمس الكرة باليد أولاً لاحتساب ركلة جزاء.

وبعد 10 دقائق فقط من صافرة بداية الشوط الثاني، استطاع لاعب الوسط المدفعجي “إمام عاشور” تسجيل هدف السبق لصالح الزمالك بتصويبة صاروخية من حوالي 25 ياردة، ذهبت في المقص الأيمن لمرمى المصري، عند الدقيقة 55.

ونقل بث المباشر مباراة “الزمالك والمصري البورسعيدي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”، بالإضافة إلى “محمد الغياتي” على الصوتية الثانية.

وأقيمت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، بإدارة من الحكم المصري “محمد الحنفي”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

واستبعد مدرب الزمالك “جايمي باتشيكو” الثنائي “فرجاني ساسي ومصطفى محمد” بسبب أمور إدارية، بالإضافة إلى كل من “محمود جنش، حازم إمام، محمد عبد الشافي، حميد أحداد، مصطفى فتحي ومحمد عبد السلام” لأسباب فنية، وغاب “محمد أشرف روقا” لإصابته بفيروس كورونا، بينما عاد محمود علاء بعد غياب طويل، وشارك في الدقائق الأخيرة بدلاً من حمزة المثلوثي.

ملخص المباراة

المصري 0-1 الزمالك

???? ملعب برج العرب (الاسكندرية)

???? الدوري المصري (الجولة 7)

انتهت

بث مباشر دقيقة بدقيقة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأحداث مباراة المصري والزمالك في الدوري المحلي، لحساب الجولة 7

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

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☑️ تشكيلة المصري الأساسية: أحمد مسعود – أحمد شديد قناوي – أحمد حامد شوشة – كريم العراقي – عمرو موسى – إيزي إيميكا – فريد شوقي – سعيدو سيمبوري – عمر كمال – أحمد رفعت – كازادي كاسينجو

☑️ تشكيلة الزمالك الأساسية: محمد أبو جبل – أحمد فتوح – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي – إمام عاشور – طارق حامد – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – عبد الله جمعة – أشرف بنشرقي

????‍♂️ يدير هذا اللقاء الحكم “محمود الحنفي”

الشوط الأول

5″ بداية متوسطة للمباراة بسبب الكثافة العددية في خط الوسط من كلا الفريقين..

6″ ???? أول فرصة في اللقاء، كرة عرضية جميلة جدًا من أشرف بنشرقي داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة منه على الرواق الأيسر، لكن لا أحد داخل المنطقة ليُبعدها دفاع المصري بسهولة..

10″ ⭐️ سيطرة ميدانية للمصري على مدار الخمس دقائق الماضية، تدوير مثالي للكرة، واجبار الزمالك على الانكماش واللعب المرتد ، ويبدو أن هذا ما سيحدث على مدار الدقائق القادمة، الزمالك مركز على مرتدات بنشرقي وأحمد سيد زيزو..

12″ ????????‍♂️ كثرة الضغط تولد الخطأ.. تمريرة خاطئة من طارق حامد بعد ضغط شرس من سعيدو سنبوري، لكن عمر كمال يفشل في الاستفادة من الفرصة بتسديدها فوق العارضة بمسافة..

16″ تسديدة فاشلة من أشرف بنشرقي ارتطمت في جسد أحد المدافعين وارتدت إلى أحمد فتوح الذي تابعها بعرضية دون عنوان..

25″ توقف اللعب لإسعاف جناح الزمالك أحمد سيد زيزو المصاب..

26″ ❌ من جديد عرضيات دون عنوان من لاعبي الزمالك.. عرضية سيئة من عبد الله جمعة لا تجد أي أحد.. الفريق يفتقد مصطفى محمد بوضوح.. لا يوجد رأس حربة للفريق.

29″ حارس مرمى المصري يمسك بتسديدة سهلة للاعب وسط الزمالك إمام عاشور..

30″ لا يزال التعادل سيد الموقف، والسيطرة أوضح لصالح المصري الذي أجبر الزمالك على المرتدات..

31″ ???? أوووووووووووووه..أخطر فرص اللقاء، تمريرة مذهلة من سنبوري إلى كاسينجو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة بقليل.. يا لها من فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول..

35″ فريد شوقي يشتت عرضية جميلة من أشرف بنشرقي داخل منطقة الجزاء.. لكن حتى لو عبرت لا يوجد مهاجم فذ يُنهيها في المرمى.

43″ ???? مطالبات باحتساب ركلة جزاء من لاعبي المصري البورسعيدي بعدما لمس المدافع محمد عبد الغني كرة عرضية أرسلت من الجهة اليسرى..الإعادة أظهرت عبد الغني بريء!

44″ ???? الحكم يراجع تقنية الفار دون قرار يذكر..

45″ انتهاء الشوط الأول..بالتعادل 0-0

⏰ استراحة قصيرة ونعود..

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني دون تغييرات .. ومن الواضح أن المصري يلعب بنفس الأسلوب الذي بدأ به الشوط الأول

50″ استمرار في السيطرة من المصري وانكماش من الزمالك انتظارًا لفرصة المرتدة المثالية لتسجيل الهدف.

55″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووول …الزمالك يتقدم في النتيجة بتصويبة صاروخية لا تصد ولا ترد من إمام عاشور!!

…الزمالك يتقدم في النتيجة بتصويبة صاروخية لا تصد ولا ترد من إمام عاشور!! 55″ ???? إمام عاشور مَهد لنفسه الكرة ب3 تمويهات للتسديد بشكل ممتاز خارج منطقة الجزاء..ومن مسافة 25 ياردة أطلق صاروخ بقدمه اليمنى ذهبت في المقص الأيمن لمرمى المصري .. يا لها من تسديدة عبقرية.

60″ صدمة بين لاعبي المصري منذ تسجيل الزمالك للهدف.. سيطرة دون أي فائدة أو خطورة على المرمى.

65″ المصري يحاول اختراق دفاعات الزمالك القوي جدا في الخطوط الخلفية اليوم

66″ ???? بطاقة صفراء للاعب المصري البورسعيدي “أحمد رفعت”

66″ ???? أول تغييرات المباراة بنزول إسلام عطية بدلاً من عبد الناصر محمد.

67″ ???? التغيير الثاني في المباراة بنزول “أموتو” بدلاً من كاسينجو في هجوم المصري..

70″ فرصة ضائعة من المصري بسبب بطء أوستن أموتو في التعامل مع تمريرة جميلة تلقاها داخل منطقة الجزاء في وضع واحد ضد واحد.

اضغط هنا لمشاهدة هدف إمام عاشور

74″ ???? جايمي باتشيكو يرد بتغيير أول للزمالك بنزول “أسامة فيصل” بدلاً من صاحب المستوى المتواضع اليوم “عبد الله جمعة”.

76″ ???? تغييران في نفس الدقيقة للمصري بنزول “حسن علي ومحمد عنتر” بدلاً من شوشة وإيميكا إيزي.

81″ ❌ هدف ملغي للزمالك بداعي تسلل محرزه “أسامة فيصل”

86″ ???? تغيير أخير في صفوف المصري بنزول محمد جابر بدلاً من أحمد شديد قناوي..

86″ ???? تغييران في صفوف الزمالك بمشاركة “محمود شيكابالا وحسين فيصل” بدلاً من أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي..

90″ الحكم يضيف 4 دقائق كوقت بدل من ضائع..

92″ ???? أوووووووووووووووووه..حسن علي – أحد البدلاء – يتحصل على ركلة حرة مباشرة من إحدى البقاع السحرية من على خط الـ 18 بعد تعرضه للعرقلة من إمام عاشور..

92″ ???? تغيير جديد في صفوف الزمالك بنزول العائد بعد غياب طويل “محمود علاء” بدلاً من التونسي حمزة المثلوثي الذي قدم مستوى رائع اليوم.

92″ ❌ أحمد رفعت على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة…يصوبها بباطن القدم لترتطم في جسد أحد لاعبي الزمالك وتخرج ركنية..

94″ ???? محمود علاء يتحصل على بطاقة صفراء

95″ صافرة نهاية اللقاء بفوز صعب للزمالك 1-0

أداء تكتيكي مميز من كلا الفريقين، لكن المهارة الفردية هي ما حسم المقابلة لصالح الزمالك.

الزمالك يتقدم للمركز الأول برصيد 16 نقطة “مؤقتًا” لحين انتهاء مباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي.

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