بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مؤجلة من الجولة الأولى في الدوري الانجليزي بين “مانشستر يونايتد وبيرنلي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وبيرنلي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس فوتبول البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وبيرنلي على ملعب “تيرف مور”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كيفين فريند”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

واصل مانشستر يونايتد سلسلة النتائج الإيجابية والخالية من الهزائم في الدوري الانجليزي للمباراة العاشرة على التوالي (فاز في 8، وتعادل في 2)، بعدما تغلب على “أستون فيلا” في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد.

وأصبح مانشستر يونايتد أقرب إلى الصدارة أكثر من أي وقت مضى حيث يحتاج إلى الفوز أو على الأقل التعادل من أجل معانقة المركز الأول لأول مرة منذ موسم 2017، وذلك بعدما واصل المتصدر “ليفربول” نتائجه المتواضعة في الجولة الماضية بالخسارة أمام “ساوثامبتون” وقبل ذلك تعادل في مباراتين تواليًا.

ويعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي لم يهزم خارج أرضه في الدوري الانجليزي هذا الموسم، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

في المقابل، يتطلع نادي “بيرنلي” الهروب أكثر عن منطقة الهبوط بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد انتصاره في الجولة الماضية على “شيفيلد يونايتد”.

ولم يحقق بيرنلي الفوز في آخر 6 مباريات على أرضه أمام مانشستر يونايتد، حيث خسر 4 مرات، وتعادل في لقاء وحيد، وفشل في زيارة شباك الشياطين الحمر في تلك المباريات الخمس، وتلقى هدفين أو أقل في كل من الهزائم الأربع.

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