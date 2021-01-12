بث مباشر | مشاهدة مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
ينقل بث المباشر مباراة “المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.
وتقام مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا على ملعب الجبل الاخضر، بإدارة من الحكم المصري “أحمد جمال”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.
تلقى نادي سيراميكا كليوباترا الخسارة الثانية له هذا الموسم في الدوري المصري على يد “الاهلي” في الجولة الماضية، وعلى الرغم من ذلك قدم مباراة جيدة نالت إعجاب الكثيرين.
ويتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، من 5 مباريات، فاز في مباراتين وخسر في مثلهما، وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 5 أهداف، واهتزت شباكه 4 مرات.
في المقابل، عاد نادي المقاولون العرب إلى سكة الانتصارات من جديد بتحقيقه الفوز الأول له في الدوري المصري هذا الموسم على حساب “البنك الاهلي” في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة، وذلك بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية، كما ودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور 32 الأسبوع الماضي إثر خسارته أمام النجم الساحلي التونسي (2-1) بمجموع المباراتين.
ويقبع المقاولون العرب في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة السادسة أمام “الإسماعيلي”.
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المقاولون العرب 1-1 سيراميكا كليوباترا
الدوري المصري (مؤجلات الجولة الثالثة)
ملعب الجبل الاخضر
انتهت
تشكيلة المقاولون / حسن شاهين – محمد سمير – فاروقا نور الدين – امير عابد – حسن الشامى – وسيم النغموسي – محمد مجلي – يوسف الجوهرى – محمد حمدى زكى – لويس ادوارد – سيف الجزيرى.
تشكيلة سيراميكا / عامر عامر – أحمد محسن – خالد صبحي – سيف تقا – محمد توني – كوامي بونسو – محمد حسن – محمود نبيل – وينفول كوبينا – محمد إبراهيم – أحمد ياسر ريان.
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