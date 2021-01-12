فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري We “صاروخ إمام عاشور”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الزمالك والمصري البورسعيدي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والمنتهية بفوز صعب للفارس الأبيض بهدف دون رد سُجل في بداية الشوط الثاني من اللقاء.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، مع أفضلية من جانب المصري البورسعيدي في الاستحواذ وتدوير الكرة دون خطورة واضحة على مرمى محمد أبو جبل.

وطالب المصري باحتساب ركلة جزاء بحجة لمس المدافع محمد عبد الغني لكرة عرضية باليد داخل صندوق العمليات، غير أن الحكم اعتبرها غير مقصودة، مشيرًا باستمرار اللعب حتى بعد مراجعته لتقنية الفيديو المساعد “فار”.

وبعد 10 دقائق فقط من صافرة بداية الشوط الثاني، استطاع لاعب الوسط المدفعجي “إمام عاشور” تسجيل هدف السبق لصالح الزمالك بتصويبة صاروخية من حوالي 25 ياردة، ذهبت في المقص الأيمن لمرمى المصري، عند الدقيقة 55.

ونقل بث المباشر مباراة “الزمالك والمصري البورسعيدي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”، بالإضافة إلى “محمد الغياتي” على الصوتية الثانية.

وأقيمت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، بإدارة من الحكم المصري “محمد الحنفي”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وكان نادي الزمالك قد قدم مباراة هي الأفضل له هذا الموسم أمام “طلائع الجيش” ضمن الجولة الماضية “السادسة” من الدوري المصري، وفاز بثلاثية نظيفة ليصل إلى النقطة 13 ويتساوى مع المتصدر بفارق الأهداف “الاهلي”.

وتطلع الزمالك لتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم في الدوري المصري ليتصدر جدول الترتيب قبل مواجهة الاهلي لفريق “الانتاج الحربي” والتي ستنطلق في الساعة 19:30 بتوقيت مصر.

واستبعد مدرب الزمالك “جايمي باتشيكو” الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد بسبب أمور إدارية، بالإضافة إلى كل من “محمود جنش، حازم إمام، محمد عبد الشافي، حميد أحداد، مصطفى فتحي ومحمد عبد السلام” لأسباب فنية، وغاب كذلك “محمد أشرف روقا” لإصابته بفيروس كورونا.

في المقابل، يمر النادي “المصري البورسعيدي” بفترة جيدة تحت قيادة المدرب الشاب “علي ماهر”، إذ يتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في 4، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد.

شاهد اهداف مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

لقطة مطالبة المصري بركلة جزاء

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