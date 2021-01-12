بث مباشر | مشاهدة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري We “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والانتاج الحربي في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاهلي والانتاج الحربي” على قناة أون تايم سبورتس 1، وتقام على ملعب “الاهلي We السلام”، بإدارة من الحكم المصري “‘محمد عادل”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة الاهلي والانتاج الحربي في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

عاد النادي الاهلي إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري المصري بالجولة الماضية عندما حقق فوزًا صعبًا على الصاعد حديثًا “سيراميكا كليوباترا”، وذلك بعد تعادله سلبًا أمام “وادي دجلة”، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة.

وسيسعى الاهلي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي والخامس له في بطولة الدوري المصري بشكل عام هذا الموسم لمواصلة صدارته لجدول الترتيب، في ظل ملاحقة “الزمالك والجونة”.

ويمتلك النادي الاهلي أقوى خط هجوم ودفاع في الدوري المصري حتى الآن، حيث سجل 12 هدف، بينما استقبلت شباكه هدف وحيد.

ويغيب عن الاهلي اليوم “جونيور أجايي، ناصر ماهر ومحمود وحيد”، للإصابة، فيما استبعد بيتسو موسيماني كل من “عمرو السولية ومروان محسن” لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى الثنائي الصاعد “أحمد نبيل كوكا ومحمد شكري” لأسباب فنية.

على الجانب الآخر، أخفق نادي الانتاج الحربي في مواصلة انتصاراته ليتعرض لخسارة صعبة في الدقائق الأخيرة أمام “بيراميدز” في مباراة لحساب الجولة الخامسة، ليبقى كما هو في دائرة الخطر.

ويتطلع الانتاج الحربي تحت قيادة المدرب الخبير “مختار مختار” إلى تحقيق المفاجئة بالفوز على الاهلي لرفع معنويات لاعبيه وبدأ فترة جديدة للخروج من منطقة الهبوط، أو على الأقل تفادي الخسارة.

وفاز نادي الانتاج الحربي في مباراة واحدة حتى الآن في الدوري المصري هذا الموسم وكانت على حساب “المقاولون العرب”، فيما خسر 3 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 6 أهداف، واهتزت شباكه 11 مرة، كثاني أضعف دفاع في المسابقة حتى الآن.

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