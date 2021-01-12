بث مباشر | مشاهدة مباراة سموحة والبنك الاهلي في الدوري المصري We (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “سموحة والبنك الاهلي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث المباشر مباراة “سموحة والبنك الاهلي” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وتقام مباراة سموحة والبنك الاهلي على ملعب الاسكندرية، بإدارة من الحكم المصري “أحمد العدوي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

خرج نادي البنك الاهلي بتعادل ثمين من أمام “بيراميدز” في الجولة الماضية، وأصبح يمتلك في رصيده 6 نقاط من 6 مباريات، فاز في مباراة واحدة وكانت أمام “الانتاج الحربي” في الجولة الثالثة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، ويتواجد حاليًا في المركز 12 في جدول الترتيب.

في المقابل، تعادل سموحة هو الآخر في آخر مباراة لعبها في الدوري المصري وكانت في الجولة الخامسة أمام “سيراميكا كليوباترا”، اما مباراته في الجولة السادسة أمام “الانتاج الحربي” تأجلت إلى يوم 17 يناير الجاري.

ويتواجد نادي سموحة في المركز 13 برصيد 6 نقاط، فاز في مباراة واحدة وكانت أمام “وادي دجلة” في الجولة الثالثة، وتعادل في 3، وخسر مرة واحدة، وفي حالة تحقيقه الفوز اليوم على البنك الاهلي سيرتقي إلى المركز السادس.

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سموحة 2-2 البنك الاهلي

????️ملعب الاسكندرية

????الدوري المصري (الجولة 7)

جارية الآن

تشكيلة سموحة: الهاني سليمان – محمد عبدالمنعم – رجب نبيل – علي غزال – أحمد جمال – محمود عبدالحليم – محمد كناريا – شريف رضا – رفيق كابو – ديريك نيسيبامبي – حسام حسن.

تشكيلة البنك الاهلي: محمد مجدي – محمد كوفي – أحمد ياسر – بهاء مجدي – معروف يوسف – محمود الزنفلي – فادي فريد – أسامة إبراهيم – موسى دياوارا – استريلا – محمد حامد عيسى.

تفاصيل المباراة

الدقيقة (44): ⚽ جول – حسام حسن – سموحة.. “ضربة جزاء”.

– حسام حسن – سموحة.. “ضربة جزاء”. الدقيقة (63): ⚽ جول – أحمد علي – البنك الاهلي.. “ضربة جزاء”.

– أحمد علي – البنك الاهلي.. “ضربة جزاء”. الدقيقة (85): ⚽ جول – رجب نبيل – سموحة.

– رجب نبيل – سموحة. الدقيقة (88): ⚽ جول – فادي فريد – البنك الاهلي.

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