الامارات | المنتخب يكتفي بالتعادل وديا مع العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكتفي بالتعادل وديا مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى المنتخب الوطني بالتعادل دون أهداف أمام نظيره العراقي، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي في مباراة ودية دولية ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي تنطلق في مارس المقبل، إذ يلعب الأببض ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام.

وفي أول تجربة لمدرب المنتخب، الهولندي مارفيك منذ عودته الثانية، ظهرت العديد من الثغرات الفنية في صفوف الأبيض، لاسيما على صعيد التنظيم الجيد والأداء الجماعي.

وظهر الأبيض بأداء غير مقنع خصوصا في الشوط الأول في حين تحسن الأداء نسبيا في الشوط الثاني بعد التغييرات. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وغابت فيه خطورة مهاجمي المنتخب، علي مبخوت وكايو، وليما، ولم يهدد مرمى العراق باي كرات خطرة رغم وجود الثلاثي في الخط الأمامي، إلى جانب خلفان مبارك الذي لعب خلف مبخوت. واستمر التعادل سيد الموقف في الشوط الثاني، مع بعض الهجمات من مبخوت، دون نتيجة.

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