شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يجدد عقد مدافعه.. وأرتيتا: نحن سعداء من أجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن آرسنال رسميا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه الإنجليزي روب هولدينج، لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك حتى صيف 2024، مع خيار التجديد لمدة عام إضافي.

ونجح روب هولدينج، في حجز مقعدا أساسيا في تشكيل آرسنال، خلال المباريات الماضية، حيث قدم مستويات ممتازة.



وعلق ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال على تجديد هولدينج، قائلا، «منذ أن بدأت العمل كمدير فني، تأثرت بشدة بمساهمة روب مع الفريق وفي غرفة الملابس، يؤدي التدريبات بشكل ممتاز.

ويبرهن على ذلك بعروض عالية في المباريات، وقدم مستويات رائعة في المباريات، ودائما ما يكون حاضرا في المواعيد الكبرى، ونهائي كأس الاتحاد أمام تشيلسي شاهدا على ذلك، نحن جميعا سعداء لأن روب وقع عقدا جديدا، فهو يحظى بشعبية كبيرة بين جميع اللاعبين والموظفين، ونتطلع إلى مشاهدته وهو يواصل النمو معنا في السنوات المقبلة«.