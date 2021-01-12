شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» يوجه صدمة مدوية لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، مع الفريق خلال الفترة المقبلة وموقفه من الاستمرار أو الرحيل.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، والذي انتقل للفريق الباريسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن البرازيلي نيمار يريد البقاء في باريس سان جيرمان، بعد استقرار الأمور بينه وبين مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية.

نيمار

وقالت الصحيفة، إن نيمار قام بتأجيل مناقشة العرض الأول الذي قدمه باريس سان جيرمان، منتظرًا معرفة موقف زميله كيليان مبابي من التجديد، حيث يرغب البرازيلي في اللعب بجواره لفترة أطول لضمان التألق.