شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «السومة» بعد تجديد عقده مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج النجم السوري الأسطوري عمر السومة، بأول تعليق رسمي، بعد تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، تجديد عقد السومة، لمدة 3 سنوات قادمة، حتى يونيو 2024.

ونفى السومة في مقطع فيديو، بعد التجديد مباشرة، مساومة الأهلي، أو مماطلته للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم.

وشدد النجم السوري، على أنه كان يرغب فقط، في معرفة مشروع الأهلي، للسنوات الثلاث القادمة، من أجل المنافسة على البطولات والألقاب.

وأعرب عمر السومة، عن أمنياته بإسعاد جماهير الأهلي، خلال السنوات القادمة، وأن يحتفلوا معًا، على منصات التتويج.