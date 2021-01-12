شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الإماراتية تدعم صفوفها.. وخربين يقترب من الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادى الوحدة الإماراتى، من حسم تعاقده مع المهاجم السوري عمر خربين، قادما من نادي الهلال السعودي، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وتواصل الأندية الإماراتية، صفقاتها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوفها، استعدادا للنصف الثاني من الموسم الحالي، وشهدت الساعات الأخيرة، تعاقد نادي الوصل، مع البرازيلي لويز هنريكي، مهاجم برازيل أر إس، في حين، نجح عجمان في التعاقد مع الإماراتي إبراهيم خميس، مهاجم اتحاد كلباء، ويقترب خورفكان من التعاقد مع البرازيلي باولينيو، لاعب ليفسكي صوفيا البلغاري.