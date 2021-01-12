شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرزاق حمد الله يغادر السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، في طريقه إلى بلاده.

ووفقًا للإعلامي الرياضي خالد الرشيد، سيخضع حمد الله، إلى جلسات علاجية في المغرب، قبل عودته إلى النصر، بعد 10 إلى 15 يومًا.

وفي نفس السياق، كشفت تقارير صحفية، عن أن إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، حصلت على تعهد خطي، من حمد الله، بالعودة إلى الفريق من جديد، بعد الإجازة الممنوحة إليه، للسفر إلى بلاده.