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إيقاف كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مسابقة كأس الاتحاد، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير. ويسعى الاتحاد الإنجليزي في الفترة الماضية لتأجيل المسابقات الأقل أهمية لإشعار آخر، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تأجيل أكثر من مباراة في الممتاز، لانتشار فيروس كورونا بين الأندية، وكانت آخرها مواجهة توتنهام وأستون فيلا. يذكر أن لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه قد أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ ساعات قليلة عبر صفحته على تويتر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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