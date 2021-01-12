شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو: الفوز على مرسيليا مهم.. نيمار متواجد لكن لم أحدد توقيت إشراكه ومبابى جاهز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن استعدادات فريقه لمباراة أولمبيك مارسيليا، غدا الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي.



وقال بوكيتينو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، «نيمار متواجد معنا، وسنقرر غدا هل سيشارك أساسيا أم لا، بالنسبة لكيليان مبابي فهو بحالة جيدة، لكننا ندرس البدائل المتاحة، وسيكون أيضا في قائمة المباراة، نريد أكثر تشكيلة تنافسية، أعلم تماما أنها مباراة استثنائية خاصة أنها ضد الغريم مارسيليا، لم أكن متواجدا في مباراة الدور الأول بالدوري في سبتمبر الماضي، لكنني شاهدتها عبر التليفزيون، وغدا ستكون مواجهة مختلفة، فخور بتمثيل باريس في مثل هذه المباريات، وبخلاف أهمية لقب السوبر، يجب علينا الفوز لإسعاد جماهيرنا، بالنسبة لي سأكون فخورا بالفوز بالديربي أكثر من الفوز بالكأس، فهو لقاء له أهمية خاصة للجماهير واللاعبين، وللأسف سنخوضه دون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا».



وأضاف، «أتواجد في النادي منذ 11 يوما فقط، وهذه المباراة الثالثة لي مع الفريق، وهناك أمور يجب تحسينها، يجب أن يتحكم اللاعبون في انفعالاتهم ليس أمام مارسيليا فقط بل في كل المباريات، يجب أن يعمل الجميع من أجل مصلحة الفريق، سنبدأ اللقاء بـ11 لاعبا فقط، وخيارات وفقا لمعايير معينة، وبالطبع سأحاول اختيار أفضل فريق من أجل تحقيق الفوز».

وانتقل بوكيتينو للحديث عن الكوستاريكي كيلور نافاس، قائلا، «أعرفه منذ كنت مدربا في إسبانيا، إنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم، ويسعدني كثيرا العمل معه، إنه محترف ورائع، وأتعرف عليه بشكل أكبر، وشرف لي التعامل معه، وعلى مدار 11 يوما لي في سان جيرمان، سعيد للغاية بطريقة عمله».



في سياق آخر، استطرد المدرب الأرجنتيني، «هناك شائعات مستمرة بخصوص سوق الانتقالات في باريس، هناك مناقشات داخلية مع مسؤولي النادي، وسنعلن عن التفاصيل في الوقت المناسب، أما بخصوص مويس كين ومصيره بعد انتهاء الإعارة، فإنها أمور لن أتحدث عنها أمام وسائل الإعلام».