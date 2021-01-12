شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لن نعتمد علي مصطفي محمد حتي يحسم موقفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر مدحنت عبدالهادي، مدرب الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عبر تصريحات رسمية على موقع النادي الرسمي أن الجهاز الفني لن يعتمد على مصطفي محمد حتي يحسم موقفه .

وقال عبدالهادي: «لن نعتمد على مصطفى محمد حتى يحسم موقفه من البقاء مع الفريق من عدمه».

وتابع:«لم يلعب الزمالك بمهاجم صريح لكن حاولنا خلق هجمات وحاولنا استغلال الثغرات في دفاع المصري ووصلنا للمرمى بعض الشيء.. موضحا أن الهدف الذي سجله امام عاشور يزيده ثقة للعب مع المنتخب الاولمبي واللعب في الاولمبياد».