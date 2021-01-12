شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة السيدات بالزمالك يبدأ الاستعدادًات لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة ايهاب محمد علي اللاعبات راحة اليوم الثلاثاء علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدا لأربعاء بصالة النادي.

وفاز فريق سيدات الطائرة بمباراته الاخيرة علي فريق هليوبوليس بنتيجة 3-صفر خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة الماضي بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات الدور الاول لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمباراته المقبلة أمام فريق الاهلي في السادسة مساء الجمعة المقبل بصالة النادي الاهلي بالدوري.

ويقود الفريق كل من: ايهاب محمد علي المدير الفني وناهد بدوي مساعدة المدرب وابراهيم بدر مدرب أحمال واداري الفريق مسعد عطا الله.