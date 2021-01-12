شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تعديل عقد إمام عاشور خوفاً من العروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو نادي الزمالك وإدارة الكرة علي عقد جلسة مبكرة مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي من اجل الاتفاق معه علي تعديل عقده ماليا اسوة بباقي لاعبي الفريق والحفاظ علي حالة الاستقرار الفني والبدني التى يعيشها اللاعب مؤخرا والتى قادت الفريق لفوزين متتاليين امام طلائع الجيش والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ونجح الزمالك في اقتناص ثلاث نقاط اليوم أمام المصري بفضل قذيفة إمام عاشور اعتلي بها صدارة جدول الدوري بشكل مؤقت .

وتدرس ادارة الكرة ترضية عاشور مالياً خصوصاً وأنه من أقل العقود بالفريق ياتي هذا ضمن سياسة ادارة الكرة لتحقيق العدل المالي في قيمة عقود جميع اللاعبين .