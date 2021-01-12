شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: من أخبر أوزيل ان توتنهام سيتعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، بقوة على ما قاله الدولي الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، عندما سئل عن إمكانية الانتقال للسبيرز.

واقترب أوزيل من مغادرة آرسنال في يناير الجاري، بعدما استبعد من قائمة الفريق المحلية والأوروبية مع انطلاق الموسم.



وخلال تواجده على «تويتر» للرد على أسئلة متابعيه، أطلق أوزيل إجابة استفزت جماهير توتنهام، ورد أوزيل على سؤال بشأن قراره إذا تلقى عرضا وحيدا، كان من توتنهام، فقال، «سأتقاعد».

في نفس السياق، طلب بعض الصحفيين من مورينيو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام وفولهام، اليوم الثلاثاء، الرد على تصريحات أوزيل، وقال مورينيو: «من أخبره أن توتنهام سيكون مهتما بالتعاقد معه؟».

جدير بالذكر أن أوزيل تدريب تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد، قبل رحيل الأول إلى آرسنال.