شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..الأهلي يتعادل سلبياً مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيا مع الإنتاج الحربي في الشوط الأول من زمن المباراة، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول ‏وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحسين الشحات ‏ووالتر بواليا.

وصل الأهلي مبكرًا إلى مرمى أحمد يحيى، حارس الإنتاج، وكاد يسجل في الدقيقة الرابعة بعد انطلاقة ديانج في العمق الهجومي والتمرير لمحمود كهربا داخل منطقة الجزاء، ولكن الأخير وضع الكرة بقدمه اليسرى لتلامس الشباك من الخارج.

استمرت انتفاضة الأهلي الهجومية، وفي الدقيقة السابعة يتكرر المشهد ويمرر ديانج لكهربا الموجود على حدود منطقة الجزاء، ويراوغ كهربا ببراعة ويطلق تصويبة تمر بجوار القائم الأيسر لحارس الإنتاج.

وينجح حمدي فتحي في استخلاص الكرة ببراعة من أمام باسم مرسي، وتمر الدقائق العشر الأولى من المباراة. تضيع فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة ١٣، بعد تمريرة معلول لمحمود كهربا داخل منطقة الجزاء، الذي أطلق تصويبة تصدى لها أحمد يحيى.

ينطلق أفشة من منتصف الملعب في الدقيقة ٢٢ ويصل إلى حدود منطقة جزاء الإنتاج ويمرر لكهربا، الذي حاول التمرير من جديد ولكن الدفاع يبعد الكرة. نصف ساعة تمضي من أحداث المباراة، تفوق هجومي للأهلي وضاعت أكثر من فرصة مؤكدة، فيما راهن مختار مختار على الضغط القوي في منتصف الملعب.

تضيع فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة ٣٥، بعد تمريرة كهربا لوالتر بواليا داخل منطقة الجزاء الذي أطلق تصويبة يبعدها أحمد يحيى بالقدم. تتصدى العارضة لتصويبة علي معلول المباشرة من خطأ حصل عليه الأهلي خارج حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة ٣٧.

ينجح بدر بانون في إنقاذ مرمى الأهلي بعد إبعاد تصويبة مصطفى البدري لاعب الإنتاج في الدقيقة ٤١. وتمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق محمد عادل حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.