شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يرهن تجديد تعاقده مع باريس بموقف مبابى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من الاستمرار مع فريقه وتجديد عقده.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وارتبط اسمه بمغادرة حديقة الأمراء والعودة إلى برشلونة.



وقالت الصحيفة الإسبانية، ان نيمار يريد البقاء في باريس سان جيرمان، بعد أن هدأت الأمور بينه وبين مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية.

واشتعل الخلاف في صيف 2019 بين نيمار وليوناردو، عندما أراد النجم البرازيلي العودة لبرشلونة، وهو ما رفضه المدير الرياضي، ووضع شروطا تعجيزية لإتمام الصفقة، وأضافت الصحيفة، أن نيمار أجل الرد على العرض الأول الذي قدمه باريس سان جيرمان، منتظرا معرفة موقف زميله كيليان مبابي من التجديد، حيث يرغب البرازيلي في اللعب بجواره لفترة أطول لضمان التألق.

وأشارت إلى أن باريس لا يملك حاليا أي ضمان على استمرار مبابي، والذي ينتهي عقده في صيف 2022 وترددت تقارير حول رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

ويسعى باريس سان جيرمان لتجديد التعاقد مع الثنائي لأطول فترة، في الوقت الذي يتصارع فيه ريال مدريد وليفربول للتعاقد مع مبابي.



وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان، سيقدم عرضا جديدا لنيمار خلال الأيام القليلة المقبلة، على أمل إقناعه بالموافقة دون النظر لموقف مبابي.