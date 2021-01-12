شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب تألق إمام عاشور مع الفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن رضائه عن الفوز على المصري البورسعيدي اليوم مؤكدا أنه فوز صعب جدا .

أضاف قاسم أن الأداء لم يكن مرضيا اليوم بسبب الارهاق الذي يعانيه اللاعبون بعد خوض لقاء طلائع الجيش في السويس قبل مواجهة اليوم بـ ٤٨ ساعة حيث العودة إلى القاهرة والسفر مرة أخرى للاسكندرية.

أشار أشرف قاسم إلى أن النقاط الثلاث هي الأهم وكذلك تحقيق الفوز الرابع على التوالي موجها الشكر للاعبين على اصرارهم وكذلك الجهاز الفني ومجلس الادارة على الدعم والمساندة المستمرة للاعبين.

وأوضح المشرف العام على فريق الكرة أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني استطاع عمل توليفة لمواجهة الارهاق بعض الشيء. مشيرا إلى أن إمام عاشور يلعب بثقة المدير الفني واللاعبين ويقدم مستويات فنية مميزة وهو يستحق التسجيل لما يقدمه من مستوى جيد. وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة السابعة للدوري الممتاز التي أقيمت باستاد برج العرب في الاسكندرية.