شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يقرر ضم «دياز» نهائياً من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية أن ميلان قرر التواصل مع ريال مدريد، من أجل ضم المهاجم الإسباني إبراهيم دياز بشكل نهائي.



وانضم دياز إلى ميلان في الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، دون وجود أي خيار للشراء، إلا أن المستويات الجيدة التي قدمها في سان سيرو، دفعت مسؤولي ميلان للتفكير في ضمه نهائياً.



وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن ميلان سوف يبدأ محادثاته مع ريال مدريد قريبا، من أجل شراء دياز بشكل نهائي، وأوضح التقرير، أنه في حالة رفض ريال مدريد الاستغناء عن دياز بشكل نهائي، فإن ميلان متمسك بمد إعارته لموسم آخر.



وخاض دياز 21 مباراة مع ميلان في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف، وصنع 3 آخرين.