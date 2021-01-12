شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد يمني يشارك في مراسيم افتتاح بطولة العالم لكرة اليد بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يشارك وفد من الاتحاد العام لكرة اليد، في مراسيم حفل افتتاح فعاليات بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 13 -31 يناير الجاري، بناءا على دعوة تلقاها من الاتحاد الدولي لكرة اليد.



وأوضح نائب رئيس الاتحاد صائب سلام مقبل، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، ان الاتحاد سيعمل على التنسيق والتشاور مع الاتحاد الدولي، لدعم اللعبة باليمن، بعد ان توقفت بسبب الحرب وتداعيات جائحة كورونا.