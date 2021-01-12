إبل الصياهد تستهوي نجمي الكرة الدوسري والشلهوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح أبرز لاعبي الوقت الحالي سالم الدوسري الذي يمثل الجيل الجديد في كرة القدم السعودية، الباب في عالم الإبل، كونه أول لاعب من الجيل الجديد يشتري 4 متون في لون الوضح، وذلك خلال لقائه الإعلامي راكان المغيري في برنامج مجلس الصياهد الخاص بفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة، والذي اختتم نهاية ديسمبر في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.

ولعبت الصدفة دورا كبيرا في حضور 3 أجيال كروية في مهرجان الإبل، حيث ظهر اللاعب المعتزل حديثا الموهوب محمد الشلهوب الذي مشى على طريق (التورنيدو) سالم الدوسري وأعلن عن شراء 6 فرديات من فئة (إنتاج) في الإبل.

ويعد الشلهوب من جيل الوسط الذي عاش سنوات ازدهار كبيرة خلال مسيرته الكروية سواء مع المنتخب الأول أو نادي الهلال.

وأكد الشلهوب أن دخوله في عالم الإبل يوازي تحقيق بطولة في كرة القدم، ويعدها البطولة رقم 35 في مسيرته، وأنه يطمح إلى تكوين منقية (مجموعة كبيرة من الإبل) ليشارك بها في المستقبل في المهرجان، وقال إنه سيطلق عليها اسما يعكس سمعة السعودية.

أما الجيل الكروي الثالث الذي فتح باب الإنجازات الكروية السعودية بتحقيقه لأول لقب آسيوي بفوزه بكأس آسيا 1984 ومن ثم الحفاظ على اللقب الآسيوي في 1988، فقد زار المهرجان أشهر لاعبيه، ومنهم محمد عبدالجواد وأحمد جميل وصالح خليفة وصالح النعيمة وماجد عبدالله.

واتفق عمالقة جيل 84 على أن الإبل موروث شعبي يجب الحفاظ عليه، كما يجب تربية الأجيال القادمة وتعليمها ماذا تعني لنا الإبل.

أبرز اللاعبين المنضمين لعالم الإبل:

سالم الدوسري

محمد الشلهوب

حسن العتيبي

أسامة هوساوي

أبرز ما ذكره راكان المغيري عن استثمار اللاعبين:

لم أجد أي صعوبة في إقناع سالم الدوسري أو محمد الشلهوب، كون مهرجان الإبل من المهرجانات التي تمتلك سمعة كبيرة.

الاستثمار في الإبل يعد من الاستثمارات القوية والمربحة، حيث إن هناك من يشتري ناقة بـ300 ألف، ويبيعها فيما بعد بـ3 ملايين.

اللاعبون يمتلكون المال الذي يؤهلهم لشراء الإبل، لكن النجاح يأتي مع عامل آخر غير المال، وهو عامل المعرفة والخبرة الذي يأتي مع الوقت.

أرى أن يستعين اللاعبون الذين دخلوا عالم الإبل أخيرا بأهل الخبرة في هذا المجال.

هناك لاعبون سبقوا سالم الدوسري ومحمد الشلهوب في الدخول لهذا المجال، وهم الحارس السابق للهلال حسن العتيبي، وقائد المنتخب السعودي ولاعب الوحدة والهلال والأهلي أسامة هوساوي الذي يمتلك منقية فيها أكثر من 50 من الإبل.