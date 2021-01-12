تنظيم دورة للحكام المستجدين بالزلفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس عن تنظيم دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي في الفترة من 24-28 يناير الجاري.

وتعد هذه الدورة الثالثة التي تقيمها اللجنة للحكام المستجدين هذا الموسم، حيث أقامت دورتين سابقتين في كل من الدمام والمدينة المنورة.

وأوضحت اللجنة الشروط التي ينبغي توافرها في من يرغب في المشاركة بالدورة، حيث اشترطت أن يكون سعودي الجنسية ولا يزيد عمره عن 23 عاما وحاصلا على شهادة الثانوية أو طالبا بها على الأقل، فضلا عن تقديم شهادة تثبت اجتيازه الشروط الصحية، علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو الـ 20 من يناير.