خربين ينتقل للوحدة الإماراتي

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وكان الهلال أنهى كامل ارتباطه مع اللاعب بعد أن تم صرف النظر بعد افتتاح (الميركاتو) الشتوي بعد أن توصل إلى حلول لفك ارتباطه الرسمي قبل موسم من نهاية عقده الاحترافي، ولم ينل عمر خربين الحائز على أفضل لاعب آسيوي 2017 رضا الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.في الموسمين الماضيين.كما صبت الجماهير الهلالية جام غضبها على اللاعب نظير المستويات التي يقدمها مع الفريق، مطالبه في أكثر من مناسبة بإلغاء عقده، والبحث عن بديل يرتقي لطموحات الهلاليين.
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