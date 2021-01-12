خربين ينتقل للوحدة الإماراتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى نادي الوحدة الإماراتي إجراءات انتقال مهاجم فريق الهلال الكروي الأول السوري عمر خربين للدفاع عن ألوان الفريق في دوري أبطال آسيا 2021 بعد أن يواجه فريق فولاذ خورستان في الملحق الآسيوي.

وكان الهلال أنهى كامل ارتباطه مع اللاعب بعد أن تم صرف النظر بعد افتتاح (الميركاتو) الشتوي بعد أن توصل إلى حلول لفك ارتباطه الرسمي قبل موسم من نهاية عقده الاحترافي، ولم ينل عمر خربين الحائز على أفضل لاعب آسيوي 2017 رضا الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.في الموسمين الماضيين.

كما صبت الجماهير الهلالية جام غضبها على اللاعب نظير المستويات التي يقدمها مع الفريق، مطالبه في أكثر من مناسبة بإلغاء عقده، والبحث عن بديل يرتقي لطموحات الهلاليين.