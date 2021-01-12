شكرا لقرائتكم خبر الحائلي: لا نية لتغيير اللاعبين في الفترة الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​اتفقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لتمديد عقده لمدة موسمين مقبلين، وتبقى الاتفاق النهائي مع ناديه ويست بروميتش الإنجليزي.

كما قررت إدارة النادي وبالتشاور مع الجهازين الفني والإداري استمرار جميع المحترفين الأجانب الموجودين مع الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وعدم الاستغناء عن أي لاعب بإعارته أو إنهاء عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قيمة العقد

في حين كانت المشاورات تدور حول المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال الأيام الماضية، إلا أنه تقرر دعم اللاعب واستمراره ضمن صفوف الفريق ومحاولة مساعدته لتقديم أفضل ما لديه.

ويشكل الصربي بريجوفيتش معضلة أمام إدارة النادي، لا سيما وأنه أعلى اللاعبين من حيث قيمة العقد فيما يخص دفعاته ورواتبه ومبلغ انتقاله.

من جهة أخرى بدأ رئيس النادي بزيارات ودية لشخصيات اتحادية ذات ملاءة مالية لإطلاعهم على سير عمل الجهازين الإداري والفني واحتياجات النادي خلال الفترة المقبلة، حيث كانت البداية مع الرئيسين السابقين منصور البلوي ونواف المقيرن.

كما ستتواصل الزيارات لشخصيات اتحادية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تسهم في الاستئناس بآراء ذوي الخبرة وتلقي الدعم المالي.

الفترة الشتوية

إلى ذلك وقع أمس نادي الاتحاد عقد رعاية جديدا مع إحدى الشركات المتخصصة للأندية الرياضية وتوفير الأجهزة الرياضية للاعبين.

وأكد على هامش التوقيع رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، أن الفريق يعمل بشكل جيد ومستقر، ولا نية لأي تغيير سواء الجهاز الفني أو اللاعبين في الفترة الشتوية، مضيفا أن الفريق يسعى لتحقيق البطولة العربية كهدف محدد، إضافة إلى كأس الملك، وتحقيق مركز جيد في الدوري، مبينا أن المنافسة قوية جدا وتحتاج الدعم، ولكننا نعمل وفق عمل مدروس لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي كبطل.

من جانبه قال فابيو كاريلي مدرب الاتحاد إن فريقه تخلص من النتائج السلبية والخسائر آخر المباريات برفع الجانب البدني واللياقي للاعبين، مشيرا إلى أنه مدرب واقعي جدا ويعمل وفق كل مرحلة على حدة، وقال: لن نفكر في نهائي البطولة العربية ولم يحدد موعده بعد، لدينا لقاء مهم في الدوري.

وعن البطولات أفاد كاريلي «نطمح ونحلم ولكن لا بد من العمل وفق مراحل، الفريق مستقر الآن، تحسن كثيرا دفاعيا عن الأعوام الماضية، وهناك بعض المشاكل الهجومية سيتم حلها».