شكرا لقرائتكم خبر كأس بيرين للسوبر السعودي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، فيما مثل شركة بيرين رئيسها التنفيذي المهندس موفق مبارة.من جانبه، أشاد إبراهيم القاسم بالإسهامات الوطنية لمياه بيرين مثمنا دورها في رعاية كأس السوبر وما يمثله ذلك من المشاركة الجادة للقطاع الخاص في دعم الرياضة والرياضيين.
وأقيم السوبر السعودي في 6 نسخ سابقة بداية من 2013 التي حققها نادي الفتح، فيما حقق فريق الشباب لقب النسخة الثانية، وفريق الهلال حقق لقب الثالثة، فيما حسم الأهلي لقب النسخة الرابعة، وعاود الهلال تحقيق اللقب في النسخة الخامسة، فيما حقق النصر لقب النسخة الأخيرة.
يذكر أن كأس بيرين للسوبر السعودي سيقام السبت30 يناير الجاري بين فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
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