بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × الإنتاج الحربي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، تشكيل الفريق لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي، ضمن الجولة الـ7 لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج.

ثلاثي خلف المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – محمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: والتر بواليا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي: علي لطفي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد شريف - وليد سليمان - صلاح محسن - سعد سمير - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

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