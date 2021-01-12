صاروخية إمام عاشور تمنح الزمالك فوزا صعبا على المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا صعبا على المصري البورسعيدى بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المبارة الوحيد، إمام عاشور فى الدقيقة 55 من تسديدة صاروخية بعد مجهود فردي جاءت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 16 متصدرًا جدول ترتيب الدورى بشكل مؤقت لحين انتهاء الأهلى من مواجهة الإنتاج الحربي، فيما تجمد رصيد المصرى البورسعيدى عند الـ 10 نقاط فى المركز الرابع.