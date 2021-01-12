مونديال اليد.. بعد اعتذار التشيك رسمياً.. مقدونيا بمجموعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

اعتذر منتخب التشيك عن عدم المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد التي ستنطلق غدا بمواجهة مصر وتشيلسي بسبب إصابة لاعبيه فيروس كورونا.

وقد ذكر مدرب التشيك في تصريحات صحفية عن وجود إصابات بفيروس كورونا بين مدربي الفريق، وثلاثة من طاقم العلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود تسع إصابة بين لاعبي الفرق.

وذكر خالد فتحي نائب مدير البطولة في تصريحات خاصة ليلاكورة عن دخول مقدونيا بدلا من التشيك.

وبذلك تنضم مقدونيا الى المجموعة السابعة التي تتواجد بها مصر والسويد وتشيلي.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بمصر 2021 خلال يناير الجاري في الفترة من 13 الى 31 يناير.