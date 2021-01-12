الخليج 365 يكشف.. كواليس مشادة لاعبي المقاولون وسيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

نشبت أزمة بين لاعبي المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا بعد التعادل المثير بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل سيراميكا والمقاولون بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ7 للمسابقة.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن بعد المباراة توجه عدد من لاعبي المقاولون لغرفة خلع ملابس سيراميكا بحثاً عن لاعب قام بتوجيه السباب للذئاب.

واحتوى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا الموقف سريعاً وقدم اعتذاره للاعبين حال حدث هذا الأمر، لكن أحد لاعبي المقاولون أشعل الأزمة مجدداً.

وحدثت مشادات قوية بين لاعبي الفريقين حتى تم احتواء الأمر في النهاية.