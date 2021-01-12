رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يُهنيء اللاعبين بالفوز أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

هنأ عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد فوزه على مضيفه المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز.

وأثنى عبدالعزيز، خلال تصريحات صحفية له، على نجاح الفريق في تحقيق الفوز رغم تعاقب المباريات بصورة مضغوطة وكانت آخر جولة في السويس، واليوم الفريق يلعب في برج العرب وسط فارق زمني ثلاثة أيام فقط مشددا على أن النتيجة جاءت عن جدارة واستحقاق.

وتمنى رئيس النادي التوفيق للفريق الأول في المباريات المقبلة بداية من مباراة الجونة الثلاثاء المقبل بالجولة الثامنة بالدوري الممتاز على استاد بتروسبورت في ظل سعي الفريق الدائم لتحقيق نتائج طيبة، وحصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكان رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد حرص على التواجد في الملعب لمؤازرة اللاعبين رفقة هشام إبراهيم عضو اللجنة، عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي، وأشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة، وعصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية، ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.