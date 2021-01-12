باتشيكو يكشف أسباب فوز الزمالك أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفوز على المصري جاء بالتفاصيل الصغيرة، مشيراً إلى أن اللعب أساسياً في فريق القلعة البيضاء لا يأتي بسهولة.

وحقق الزمالك فوزاً غالياً على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله إمام عاشور.

وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جميعنا سعداء بالفوز، لعبنا المباراة جيداً، على المستوى الخططي المصري لم يخسر مسبقاً، ولو لم يكن الفريق منظم كانوا سيستقبوا 3 أهداف".

وأضاف: "قررنا إعطاء الاستحواذ للمصري وقلت للاعبين سوف نفوز بالتفاصيل الصغيرة، لذلك كان يجب أن نركز بما أننا نعمل بشكل جيد ونكون منظمين، استطعنا في الشوط التاني نتقدم بهجوم منظم وليس هجمات مرتدة واستطعنا التسجيل، لعبنا بصورة خططية جيدة".

وواصل المدرب البرتغالي: "في مراكز حساسة في تغيير اللاعبين مثل حراسة المرمى ولو كنت استبدلت الظهير بقلب الدفاع يبقى غيرت ٥٠ في المئة من خط دفاعي".

وتابع باتشيكو: "لعبت أمام المصري بدون لاعبين كثيرين، ولكن أنا لا اشتكي، وإذا كنت لعبت ببن شرقي على الجناح لن يكون قادراً على عمل المساندة الدفاعية مع أبو الفتوح خصوصا أن الجبهة اليمنى للمصري قوية جدا".

وأكمل المدير الفني للزمالك: "أحب دائما أن يكون جميع اللاعبين جاهزين وهذا شئ إيجابي بالنسبة لي، شيكابالا لعب المباراة الماضية بشكل ممتاز، وقررت إراحته في مباراة اليوم".

واختتم باتشيكو: "أي لاعب سوف يأتي إلى الزمالك لن يكون أساسياً بسهولة، لأن اللاعبين المتواجدين مميزين وإذا لم اتعاقد مع لاعب أفضل من الذين امتلكهم إذن من الأفضل ألا اتعاقد".