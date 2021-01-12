عبد الهادي: الانتصارات مكافأة الله للزمالك.. والتوفيق سبب هدف عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد مدحت عبد الهادي المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي الزمالك أن الانتصارات التي يحققها الفريق في بطولة الدوري تأتي بمثابة مكافأة من الله على المجهود المبذول.

وفي تصريحات لقناة ناديه بعد الفوز على المصري بهدف نظيف قال مدحت :"واجهنا فريق قوي لم يخسر منذ بداية الدوري، وما كنا نسعى إليه مع الجهاز الفني هو إعداد كل لاعبي الفريق للمشاركة".

وأضاف عبد الهادي :"نجاح اليوم في الفوز على المصري جاء بسبب عمل اللاعبين داخل الملعب وتطبيق التعليمات التي يطلبها منهم الجهاز الفني، ونشكر كل اللاعبين بعد الفوز بمباراتين خلال 3 أيام على الطلائع والمصري".

وعن هدف فريقه الوحيد في المباراة قال عبد الهادي :"التوفيق سبب هدف إمام عاشور، حاولنا أكثر من مرة على المرمى، القائم تصدى لنا في محاولة وتم إلغاء هدف من محاولة أخرى".

وأنهى عبد الهادي :"كل الفريق ملتزم حالياً في التدريبات والمباريات، واللاعب الذي ينفذ التعليمات هو الذي يحصل على فرصة المشاركة، نسعى للنجاح، لكن اللاعبين هم سبب كل النجاح والانتصارات في النهاية".