أحمد ياسر ريان يقود كليوباترا لتعادل مثير مع المقاولون في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اقتنص فريق سيراميكا كليوباترا تعادلاً مثيراً مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز على ملعب المقاولون.

فريق سيراميكا كليوباترا حصد النقاطة الثامنة له هذا الموسم ليستقر في المركز السابع بينما حقق المقاولون العرب النقطة الرابعة فقط ليستقر في المركز 16 في جدول الترتيب.

ملخص المباراة

افتتح المقاولون العرب التهديف بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 31 انتهت بتمريرة بينية رائعة من سيف الدين الجزيري إلى لويس إدواردو الذي انفرد تماماً بالحارس وسدد بيمناه إلى الشباك معلناً تقدم فريقه.

وسجل المقاولون هدفاً ثانياً في الدقيقة 57 بهجمة مرتدة انتهت بعرضية ثم تسديدة إلى الشباك، لكن حكم الراية ألغى الهدف بداعي التسلل قبل أن تؤكد ذلك تقنية الفيديو.

ونجح الوافد حديثاً إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، أحمد ياسر ريان في إنقاذ فريقه بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77، ليهدي فريقه نقطة ثمينة في النهاية.