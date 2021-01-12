لحظة بلحظة.. الأهلي والإنتاج الحربي.. كهربا يواصل إهدار الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي ونظيره الإنتاج الحربي عند السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة جمعهم من 5 مباريات بفارق 3 نقاط عن الزمالك الذي فاز في مباراته اليوم الثلاثاء بهدف على نظيره المصري ليتصدر مؤقتاً جدول الترتيب انتظاراً لنتيجة مباراة الأهلي والإنتاج، فيما يحتل الإنتاج المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي الذي أعلنه موسيماني لمباراة الإنتاج الحربي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا.

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي ‏وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد ومحمد هاني. ‏

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالي:

حارس مرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: علي فتحي، معاذ الحناوي، محمد الشيشيني، السيد الشبراوي.

خط الوسط: عبدالرحمن شيكا، مصطفى الجمل، علاء سلامة، مصطفى البدري.

خط الهجوم:محمد فييرا وباسم مرسي.

وجاءت قائمة الاحتياطي كالتالي: محمد عصام الغندور، محمد بازوكا، أحمد عفيفي، غنام محمد، محمد طارق، محمود رجب، إبراهيم عبدالخالق، محمد عبد المجيد.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلقت المباراة بعد الوقوف دقيقة حداد

مرت 10 دقائق أولى وسط ضغط من لاعبي الأهلي خاصة كهربا الذي وصلته بينية رائعة من زميله ديانج سددها من داخل منطقة الجزاء في شباك الإنتاج الحربي من الخارج بعد مرور 4 دقائق قبل أن تصله الكرة في الدقيقة 7 على حدود منطقة الجزاء ويُسددها بحوار القائم الأيمن للحارس أحمد يحيى.

عاد الإنتاج في العشرة دقائق التالية و كان الأخطر خلالها فاستلم لاعبه سيد الشبراوي الكرة في الدقيقة 13 وتوغل بها من يمين الملعب ليرسل عرضية أخرجها بدر بانو قبل أن تصل لباسم مرسي ثم أرسل محمد فييرا في الدقيقة 20 تمريرة لمصطفى البدري الذي سدد الكرة ضعيفة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي.

مرت 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مستمراً بعد سيطرة متبادلة هادئة خلال العشرة دقائق الماضية.

وشهدت الدقائق الـ 10 حتى الدقيقة 40 خطورة متبادلة من قبل الفريقين فارتطمت صاروخية علي معلول في القائم بالدقيقة 36، بعدما تصدى أحمد يحيى لفرصة والتر بواليا في الدقيقة 34 وكاد الإنتاج يتقدم بعدما سقطت كرة عرضية من أمسكها محمد الشناوي في البداية ثم سقطت من يده قبل أن يُبعدها بدر بانون.

مرت 5 دقائق من السيطرة المتبادلة من قبل لاعبي الفريقين ليُعلن الحكم 3 دقائق كوقت بدلامن الضائع مروا دون أي جديد لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

انتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته

انطلاق الشوط الثاني من المباراة بهدف مبكر للأهلي سجله علي معلول في الدقيقة 47.