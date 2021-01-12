تريزيجيه يُعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان فيروس كورونا ضرب فريق أستون فيلا خلال الفترة الأخيرة، وأدى إلى تأجيل عدد من مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدر الله ماشاء فعل.. بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر".

وتابع النجم المصري: "ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا".

واختتم تريزيجيه: "الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض".