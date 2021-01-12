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تريزيجيه يُعلن إصابته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، إصابته بفيروس المستجد (كوفيد-19).

وكان فيروس كورونا ضرب فريق أستون فيلا خلال الفترة الأخيرة، وأدى إلى تأجيل عدد من مباريات الفريق في الممتاز.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدر الله ماشاء فعل.. بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر".

وتابع النجم المصري: "ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا".

واختتم تريزيجيه: "الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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