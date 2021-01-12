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تشكيل الإنتاج الحربي.. باسم مرسي يقود الهجوم أمام الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات الدوري.

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالي:

حارس مرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: علي فتحي، معاذ الحناوي، محمد الشيشيني، السيد الشبراوي.

خط الوسط: عبدالرحمن شيكا، مصطفى الجمل، علاء سلامة، مصطفى البدري.

خط الهجوم:محمد فييرا وباسم مرسي.

وجاءت قائمة الاحتياطي كالتالي: محمد عصام الغندور، محمد بازوكا، أحمد عفيفي، غنام محمد، محمد طارق، محمود رجب، إبراهيم عبدالخالق، محمد عبد المجيد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

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