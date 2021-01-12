منتخب مقدونيا الشمالية يشارك بدلاً من التشيك في مونديال اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن دخول منتخب مقدونيا الشمالية، بدلا من جمهورية التشيك، في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021.

وقال بيان رسمي صادر عن الاتحاد الدولي: "نتيجة وجود تحاليل إيجابية للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر إلى مصر، تواصل الاتحاد التشيكي مع الاتحاد الدولي ليعلن انسحابه من مصر 2021".

وأضاف "طبقا للوائح الخاصة بتنظيم البطولة والمختصة بفيروس كورونا، تم استدعاء منتخب مقدونيا الشمالية ليشارك

في البطولة".

وشدد البيان "مجموعة الدول البديلة تم وضعها بعد العودة لترتيب الحدث المؤهل في القارة التي أتى منها بطل العالم، وهي أوروبا".

وأنهى منتخب مقدونيا الشمالية بطولة أمم أوروبا في المركز الـ 15. وأكد خالد فتحي نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد، أن سبب انسحاب التشيك من بطولة العالم - مصر 2021، هي وجود حالات إيجابية

لفيروس كورونا المستجد، تخطت الـ15 حالة.

وأضاف فتحي لموقع مصر 2021 أن المنتخب المقدوني سيحل محل نظيره التشيكي في المجموعة السابعة إلى جانب كلٍ من مصر والسويد وتشيلي، موضحاً: "منتخب مقدونيا الشمالية كان جاهزاً للمشاركة في أي وقت حال انسحاب أي فريق، حيث أقاموا عدداً من المباريات الودية في الفترة الماضية".

وأكمل: "الاتحاد الدولي وضع 6 منتخبات على قائمة الانتظار، حال اعتذار أي فريق عن المشاركة، وهي منتخبات مقدونيا وسويسرا وهولندا ومونتينجرو وأوكرانيا وصربيا على التوالي".

وتنضم مقدونيا الشمالية للمجموعة السابعة التي تضم منتخب مصر، مع منتخبي تشيلي والسويد.