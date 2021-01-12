باتشيكو يكشف سر التغييرات في تشكيل الزمالك امام المصري

ياسر رشاد - القاهرة - علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للرزمالك علي التعديلات العديدة التي اجراها علي تشكيل فريقه في مباراة المصري والتي انتهت بفوز الفريق الابيض بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال باتشيكو: " لعبت أمام المصري منقوصاً من عدد كبير من اللاعبين، لكنني لا اشكو من ذلك، أحب

دائماً ان يكون اللاعبين جاهزين هذا أمر ايجابي بالنسبة لي".

وأضاف: " هناك مراكز حساسة فيما يخص تغيير اللاعبين مثل حراسة المرمى ولو كنت غيرت في مركز الظهير بجانب قلب الدفاع فسيعني ذلك انني غيرت 50% من الخط

الدفاعي للفريق".

وتابع: " لو أشركت بنشرقي في الطرف الأيسر لم يكن سيقوم بالتغطية الدفاعية بالشكل المطلوب خاصة في ظل قوة الجبهة اليمني للمصري".

وأكمل باتشيكو: " شيكابالا لعب بشكل ممتاز في المباراة السابقة لذا قررت اراحته في مباراة اليوم، اي لاعب سينضم للزمالك لن يلعب بشكل اساسي بسهولة، اللاعبين المتواجدين مميزين واذا لم يكن اللاعب الجديد أكثر تميزاً لن افضل وجوده".