باتشيكو: تركنا الاستحواذ للمصري والتفاصيل الصغيرة سر فوز الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز علي المصري البورسعيدي في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال باتشيكو: " سعداء بالفوز اليوم علي المصري لقد خضنا لقاء اليوم بشكل جيد خططيًا، كما أن المصري لعب مباراة طيبة وكان منظماً خططياً ورغم ذلك كان من

الممكن أن يدخل مرماهم ٣ اهداف".

وأضاف: " قمنا باعطاء الاستحواذ للمصري ، ونقلت للاعبين اننا سنفوز ببعض التفاصيل الصغيرة، وطالبتهم بالتركيز، وعملنا بشكل ممتاز ونجحنا في الشوط الثاني في تشكيل هجمات منظمة وليست مرتدة ونجحنا في التسجيل".