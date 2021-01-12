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نادي ضمك يقرر استمرار المدرب كرشمير ريزتش

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ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة نادي ضمك السعودي استمرار الكروتي كرشمير ريزتش في تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي.


ونشر نادي ضمك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا : وقعت إدارة نادي

ضمك عقدًا احترافيًا مع المدرب الحالي للفريق الكروي الأول الكرواتي كرشمير ريزتش لتولي مهام تدريب الفريق بعقد يمتد لـ 6 أشهر قابلة للتجديد حيث سيصل طاقمه المساعد الأسبوع القادم متمنين له التوفيق في مهمته الحالية .
ويواجه فريق ضمك نظيره فريق الوحدة يوم الجمعة 15 يناير المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس للمحترفين .
ويحتل فريق ضمك المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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