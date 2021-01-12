نادي ضمك يقرر استمرار المدرب كرشمير ريزتش

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة نادي ضمك السعودي استمرار الكروتي كرشمير ريزتش في تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي.
ضمك عقدًا احترافيًا مع المدرب الحالي للفريق الكروي الأول الكرواتي كرشمير ريزتش لتولي مهام تدريب الفريق بعقد يمتد لـ 6 أشهر قابلة للتجديد حيث سيصل طاقمه المساعد الأسبوع القادم متمنين له التوفيق في مهمته الحالية .
ونشر نادي ضمك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا : وقعت إدارة نادي
ويواجه فريق ضمك نظيره فريق الوحدة يوم الجمعة 15 يناير المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .
ويحتل فريق ضمك المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط.