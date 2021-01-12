أحمد سامي: غياب التوفيق حرمنا من الفوز على البنك الأهلي ولا بد من إلغاء الـ "رابيد تسيت"

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى أحمد سامي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة حزنه الشديد من تعادل فريقه أمام البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة الدوري العام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وحصد الفريق النقطة السابعة هذا الموسم .

وأضاف مدرب سموحة نعانى من غياب التوفيق في المباريات الأخيرة بشكل لم يحدث من قبل فكل المباريات التي خضناها أضعنا العديد من الفرصة السهلة والتي كانت كفيله بوجودنا حاليا في المراكز الأربعة الأولى بداية من مباراة

غزل المحلة وسيراميكا والبنك الأهلي .

وأشار أن الفريق تأثر سلبيا بغيابات بعض اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا الذى ضرب الفريق مؤخرا رغم فرض الجهاز الفنى تعليمات مشددة على اللاعبين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، ونعمل حاليا على تطوير أداء اللاعبين ونبحث عن حل لأزمة العقم التهديفى التى يعانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وطالب أحمد سامى بضرورة الغاء تحليل الرابيد تيست لعدم فاعليته،

خاصة وان الفريق قبل مواجهة البنك الأهلى كانت توجد به 9 اصابات للاعبين و3 مدلكين وقام اتحاد الكرة بعمل مسحه آخرى وأعلنت وجود 8 اصابات ، فقررت ادارة النادى اقامة مسحة ثالثة بكلية الطب جامعة الأسكندرية وهى التى أثبتت سلامة اللاعبين قبل خوض مباراة البنك الأهلى، وهذا يؤكد ان هناك تضارب فى نتائج التحاليل التى تجرى للفرق. وقرر الجهاز الفنى لسموحة اغلاق صفحة مباراة البنك الأهلى من أجل التحضير لمباراته القادمة أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث يتدرب الفريق غدا فى الخامسة مساءا بدون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة المقبلة.