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الزمالك يتخطى عقبة المصري بهدف إمام عاشور العالمي (فيديو)

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الزمالك في تخطي عقبة فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمع بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الممتاز لكرة القدم .

سجل هدف الزمالك الوحيد في المباراة النجم إمام عاشور

في الدقيقة 54 بمجهود فردي، من تسديدة صاروخية على مرمى فريق المصري من خارج المنطقة يفشل حارس المصري في التصدي لها .

شهدت المباراة جانبًا من القوة والندية بين الفريقين، وتبادلا السيطرة على مجريات اللقاء،

إلا أن صاروخية إمام عاشور نجحت في فك شفرة الفريق البورسعيدي ومنحت الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية .

بهذه الفوز يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا برصيد 16 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بعد قليل، بينما يتوقف رصيد المصري عند 10 نقاط في المركز الرابع .

شاهد.. هدف إمام عاشور في المصري :

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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