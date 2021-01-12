تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي .. باسم مرسي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، تشكيلته لخوض لقاء الأهلي مساء اليوم الثلاثاء بالجولة السابعة للدوري الممتاز .
وضمت تشكيلة الإنتاج الحربي كلاً من:
حراسة المرمى: أحمد يحيى
خط الدفاع: معاذ الحناوي – محمد الشبيني – السيد الشبراوي – علي فتحي
خط الوسط: مصطفى الجمل – علاء سلامة – عبد الرحمن أسامة– مصطفى البدري
خط الهجوم: محمد فييرا – باسم مرسي
ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد الغندور ومحمد بازوكا وأحمد عفيفي وغنام محمد وطارق أبوالعز وحسين ياسين ومحمود رجب وإبراهيم عبد الخالق ومحمد عبد المجيد.