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تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي .. باسم مرسي في الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، تشكيلته لخوض لقاء الأهلي مساء اليوم الثلاثاء بالجولة السابعة للدوري الممتاز .

وضمت تشكيلة الإنتاج الحربي كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: معاذ الحناوي – محمد الشبيني – السيد الشبراوي – علي فتحي

خط الوسط: مصطفى الجمل – علاء سلامة – عبد الرحمن أسامة

– مصطفى البدري

خط الهجوم: محمد فييرا – باسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد الغندور ومحمد بازوكا وأحمد عفيفي وغنام محمد وطارق أبوالعز وحسين ياسين ومحمود رجب وإبراهيم عبد الخالق ومحمد عبد المجيد.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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