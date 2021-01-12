الامارات | أوزيل: قرار اعتزالي أسهل من أن ألعب في هذا النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل: قرار اعتزالي أسهل من أن ألعب في هذا النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم الألماني مسعود أوزيل أنه لم يحدد وجهته المقبلة، عقب خروجه من حسابات آرسنال الإنجليزي، وعدم قيده في قائمة "المدفعجية". ونشر أوزيل على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة منح خلالها الفرصة لمتابعيه أن يوجهوا الأسئلة له، وكان من أبرزها سؤال حول إمكانية انضمامه إلى توتنهام، إذ أجاب النجم الألماني أن الإجابة سهلة وهي "قرار اعتزالي أسهل من أن ألعب في هذا النادي".

وخرج أوزيل من حسابات آرسنال في بداية الموسم، ولم يطرأ أي تغيير مع فتح باب الانتقالات الشتوية، بينما ينتهي عقد اللاعب الألماني مع "المدفعجية" بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ.

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